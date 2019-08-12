Экономика

На развитие Каспия и Волги Медведев пообещал выделить 200 млрд рублейРосбалт 02:29

На проекты по развитию российского Каспия и Волги в ближайшие годы будет выделено около 200 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.
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В развитие Волги вложат 200 млрд рублей

Московский Комсомолец05:42

Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей

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На развитие Каспия и Волги Медведев пообещал выделить 200 млрд рублей

Росбалт02:29

Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия

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В программе оздоровления Волги объемом 200 млрд рублей примут участие 16 регионов РФ

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В правительстве РФ профинансируют развитие и оздоровление Волги

РЕН ТВ02:16

Медведев: меры по развитию Волги станут вкладом России в сохранение Каспийского бассейна

ТАСС02:06
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Вашингтон
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
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Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество

«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
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Армия и оружие

NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой

Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
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Порошенко после допроса забросали яйцами

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Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

Обновлено в 10:59
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Сербский священник оценил идею президента Черногории об объединении церквей

Президент Черногории озвучил в июле предложение начать переговоры об объединении всех православных церквей на территории страны в одну и призвал представителей епархий СПЦ участвовать в "формировании православной церкви Черногории без указания на национальную принадлежность".
Обновлено в 12:02
Общество

СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети

Обновлено в 08:37
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Политика

Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Общество

Москвичи увидят звездопад Персеиды

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Экономика

Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели с сохранением зарплаты

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает введение сокращённой рабочей недели в стране, но размер зарплаты при этом должен быть сохранён.
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Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Баскетбол

Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу

Обновлено в 11:22
Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Общество

«Победа» заявила о мощной DDoS-атаке во время распродажи билетов

В «Победе» объяснили это так: «Одновременно на сайт заходят аномально много людей, на 14:10 по московскому времени это было 75 тысяч человек, а также эксперты обнаружили, что ресурсы авиакомпании переживают мощную DDoS-атаку».
Обновлено в 12:01
Футбол

КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
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Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
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Аксёнов доложил Путину о рывке в развитии Крыма

Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
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Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
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Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия

Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов

После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
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Чтобы ускорить популяризацию 5G, ZTE вместе с тремя операторами в Китае сделали покупателям Axon 10 Pro 5G выгодное предложение.
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