Экономика
На развитие Каспия и Волги Медведев пообещал выделить 200 млрд рублейРосбалт 02:29
На проекты по развитию российского Каспия и Волги в ближайшие годы будет выделено около 200 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.
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В программе оздоровления Волги объемом 200 млрд рублей примут участие 16 регионов РФ
Интерфакс - Россия02:20
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