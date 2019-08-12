Экономика

На развитие Каспия и Волги Медведев пообещал выделить 200 млрд рублейРосбалт 02:29

На проекты по развитию российского Каспия и Волги в ближайшие годы будет выделено около 200 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.
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