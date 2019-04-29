Экономика

На развитие Камчатского края выделят более 4,7 миллиарда рублейPravda.Ru 03:00

Более 4,7 миллиарда рублей будет выделено в качестве субсидии из федерального бюджета России на социально-экономическое развитие Камчатского края.
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Юрий Трутнев
На Камчатке выделено три центра экономического роста, общий объем федеральных средств - 4,7 млрд рублей. Должна быть построена краевая Камчатская больница, которая строится с 2013 года, далее восемь учреждений средне-специального образования, стадион.
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