Экономика
На развитие Камчатского края выделят более 4,7 миллиарда рублейPravda.Ru 03:00
Более 4,7 миллиарда рублей будет выделено в качестве субсидии из федерального бюджета России на социально-экономическое развитие Камчатского края.
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На Камчатке выделено три центра экономического роста, общий объем федеральных средств - 4,7 млрд рублей. Должна быть построена краевая Камчатская больница, которая строится с 2013 года, далее восемь учреждений средне-специального образования, стадион.
— Юрий Трутнев, российский политикТАСС вчера в 21:10
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