Общество

На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц
Национальная служба новостей
вчера в 03:31

Представители птицефабрики «Вараксино» прокомментировали резонансную историю с появлением на прилавках российских магазинов «девятка» куриных яиц. Как отмечает Ura.ru, там отметили, что уменьшение их числа в упаковке никак не связано с повышением цен или маркетинговыми ходами производителя.
Национальная служба новостейвчера в 03:31
с чего всё началось

На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц в российских магазинах

Ранее «URA.RU» рассказывало, что на прилавках магазинов появились упаковки яиц на девять штук. При этом в каталоге продукции птицефабрики «Вараксино» продукция в подобной упаковке не представлена.
URA.Ruвчера в 01:30

Подробнее о событии

Фокус-покус. Эксперт объяснил появление «девятка» яиц на прилавках

Life.ruвчера в 11:48

Производитель объяснил появление упаковки с девятью яйцами

РБКвчера в 05:58

На птицефабрике рассказали о решении продавать по девять яиц в упаковке

ТАССвчера в 04:48

Птицефабрика объяснила продажу яиц девятками

News.ruвчера в 04:12

Производитель объяснил появление «девятка» яиц в магазинах

Коммерсантъвчера в 04:04

Представитель птицефабрики объяснил уменьшение количества яиц в упаковке

Телеканал 360°вчера в 02:26

На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц в российских магазинах

URA.Ruвчера в 01:30
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