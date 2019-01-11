Общество
На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц
На птицефабрике объяснили появление «девятка» яицНациональная служба новостейвчера в 03:31
Представители птицефабрики «Вараксино» прокомментировали резонансную историю с появлением на прилавках российских магазинов «девятка» куриных яиц. Как отмечает Ura.ru, там отметили, что уменьшение их числа в упаковке никак не связано с повышением цен или маркетинговыми ходами производителя.
Национальная служба новостейвчера в 03:31
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с чего всё началось
Ранее «URA.RU» рассказывало, что на прилавках магазинов появились упаковки яиц на девять штук. При этом в каталоге продукции птицефабрики «Вараксино» продукция в подобной упаковке не представлена.URA.Ruвчера в 01:30
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