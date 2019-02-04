На проведение матчей Евро-2020 в Петербурге потратят 370 млн рублейФонтанка.Ру 04:53

Деятельность оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ("Россия-2020") потребует финансирования из федерального бюджета в размере более 370 млн рублей.

с чего всё началось

На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будут выделены 370 млн рублей из федерального бюджета. Как сообщает 4 февраля ТАСС, такая сумма заложена в проекте федерального закона, связанного с проведением матчей турнира.

На проведение матчей Евро-2020 в Петербурге потратят 370 млн рублей

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