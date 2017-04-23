Футбол

В Петербурге на проведение Евро-2020 выделят 370 млн рублейGazeta.SPb 07:25

Стоит отметить, что ЧЕ - 2020 по футболу будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Петербургу выпал шанс не только принять четыре игры состязания, но и провести на поле Газпром арены четвертьфинал.
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