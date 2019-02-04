Футбол

На проведение Евро-2020 в Петербурге потратят более 1 млрд рублей78.ru вчера в 05:28

Расходы на обеспечение безопасности в местах проведения матчей составят 459,17 млн рублей. Кроме того, 392 млн рублей из федерального бюджета потребуется на финансирование мероприятий по продвижению чемпионата. Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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Работа оргкомитета российской части ЧЕ-2020 обойдется более чем в 370 млн рублей

Деятельность оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ("Россия-2020") потребует финансирования из федерального бюджета в размере более 370 млн рублей.
ТАССвчера в 04:15

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Матчи Евро-2020 в Петербурге обойдутся бюджету в 370 млн рублей

АиФ Санкт-Петербургвчера в 06:52

На обеспечение безопасности на Евро-2020 в Петербурге потратят более 650 млн рублей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:58

На проведение Евро-2020 в Петербурге потратят более 1 млрд рублей

78.ruвчера в 05:28

На мероприятия по продвижению Евро-2020 необходимо 392 миллиона рублей

Спорт-Экспрессвчера в 05:22

Чемпионат Европы по футболу обойдется России в полтора миллиарда рублей

Петербургский дневниквчера в 06:51

Более 650 млн рублей будет выделено на обеспечение безопасности на Евро-2020 в Петербурге

Sports.ruвчера в 06:07

Из федерального бюджета выделят 655 млн рублей на то, чтобы сделать Евро-2020 в Петербурге безопасным

Фонтанка.Рувчера в 08:30
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Происшествия

ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота»

Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

В Японии назвали Курилы идеальным местом для ракет США

Обновлено в 02:20
Общество

Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами

Режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц юмористического шоу Comedy Woman, позволивших себе шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева, героя СССР, погибшего в результате зверских пыток в концлагере.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Пожар в доме на Никитском бульваре потушен

Обновлено 03 февраля в 21:32
Авто

Kia назвала российские цены на новый седан K900

Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика

Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид

Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Число жертв пожара в Париже выросло до восьми

Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали восемь человек, сообщает во вторник France Info.
Обновлено в 02:21
Здоровье

В Кузбассе детский сад закрыли из-за радиоактивного газа

Обновлено в 00:53
Общество

Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками

Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.
Обновлено в 02:15
Общество

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля

Трудящихся по стандартному графику пятидневной рабочей недели ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 00:39
Авто

Toyota покажет новый Land Cruiser на автосалоне в Токио

По информации издания, ссылающегося на собственные источники внутри японского автопроизводителя, новое поколение Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX дебютирует осенью 2019 года в статусе концепт-кара, а в 2020 году компания представит серийные версии внедорожников.
Обновлено в 02:11
Общество

Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году превысила 80 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в январе–ноябре 2018 года составила 80 881 рубль, свидетельствуют данные Мосгорстата.
Обновлено в 00:04
Интернет

Viber 10 получил новый дизайн и стал более безопасным

Мессенджер Viber обновился до 10 версии и обзавелся новыми функциями.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

В IKEA начнут сдавать мебель в аренду

Что еще известно: Первой страной, где мебель IKEA можно будет взять в аренду, станет Швейцария.
Обновлено вчера в 12:08
Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

CNN: на Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

Легислатура (законодательное собрание штата) Гавайев внесла законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

На Кубани сиротам купили квартиры в бараке для заключенных

Обновлено в 01:13
Спорт

Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

На Кубани жену подозреваемого в каннибализме признали виновной

Обновлено в 01:41
Авто

Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid

Renault Kwid создан на платформе CMF-A, а длина автомобиля составляет 3 680 мм и в Индии она оснащается 0,8 и 1,0-литровым мотором с отдачей 54 и 68 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова

Обновлено вчера в 13:32
Космос

Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики

В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Смерть основателя криптобиржи Quadriga заблокировала $140 млн

Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим вложениям из-за внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщила BBC News.
Обновлено в 02:06
Экономика

АФК «Система» может увеличить долю в онлайн-ритейлере Ozon

АФК «Система» ведет переговоры о приобретении до 5% интернет-ритейлера Ozon.ru.
Обновлено вчера в 18:55
Культура

В Сочи появились граффити с Децлом

На одной из улиц в центре Сочи художники создали граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Музыкант скончался 3 февраля после концерта в Ижевске.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Электрички следуют с опозданием на Казанском направлении МЖД

Движение пригородных поездов может задерживаться в понедельник вечером на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика

Ozon отменил бесплатную доставку

В компании объясняют, что вычли стоимость доставки из цены товара. Раньше Ozon привозил товары в свои постаматы бесплатно.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ

Обновлено вчера в 13:12
Здоровье

В 43 регионах зарегистрировали превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ

По словам Поповой, на пятой неделе 2019 года в России продолжается рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, и за эту неделю превышение недельных эпидемических порогов (среднего уровня заболеваемости - ред.) зарегистрировано в 43 субъектах (на прошлой неделе из было 23).
Обновлено в 01:25
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