Общество

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протестаГоворит Москва 07:02

Было объявлено, что на Сахарова выступят «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face.
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На согласованный митинг в центре Москвы вышли около семи тысяч человек

РИА Новости08:06

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг

РБК06:58

Митинг-концерт в поддержку кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова

ТАСС09:40

Концерт в рамках согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился

Москва 2409:56

Концерт в рамках согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился

Агентство Москва09:25

МВД: На согласованный митинг в центре Москвы пришло 15 тысяч человек

РИАМО08:31

В Москве на проспекте академика Сахарова пройдет митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Эхо Москвы03:03
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Происшествия

Стрельба произошла в мечети в Норвегии

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека

Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08
Политика

Директор актера Пашинина ответила на слухи о его нищенском положении

Обновлено в 11:03
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony

В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»

Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В ДТП под Тамбовом погибли пять человек

В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области

Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 08:37
Общество

Волонтеры назвали итоговые данные о численности акции в центре Москвы

Обновлено в 10:05
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Здоровье

На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме

Обновлено вчера в 23:40
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Политика

В бундестаге ответили на угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 06:56
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Обновлено в 10:12
Общество

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Футбол

Команда Мамаева и Кокорина обыграла клуб ПФЛ «Салют»

Обновлено в 08:36
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО

"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:26
Общество

Стандарт школьной формы появится в России

Обновлено в 02:40
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 05:47
Наука

Ученые вывели свод правил для достижения долголетия

Обновлено вчера в 23:39
Общество

Министр природных ресурсов и экологии РФ прибыл на Ставрополье

Обновлено в 08:30
Происшествия

Супертайфун убил 18 человек в Китае

14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке

Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции

Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.
Обновлено 08 августа в 03:30
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