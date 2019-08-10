Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

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