Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митингРИА Новости 07:15

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
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