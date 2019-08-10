Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митингРИА Новости 07:15
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
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Концерт в рамках согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился
Агентство Москва09:25
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Джоанна Стингрей дала интервью изданию накануне своего приезда в Россию. Некоторые вопросы были посвящены протестным митингам в Москве.
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Обновлено в 09:23
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Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
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Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
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Обновлено в 02:40
Футбол
Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».
Обновлено в 09:35
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Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО
Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
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По данным медицинских служб, взрыв произошел в заминированном автомобиле. Погибли два сотрудника миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).
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Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
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