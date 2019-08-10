Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митингРИА Новости 07:15

Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа. Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.
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