Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа. Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

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