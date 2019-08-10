Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозицииМосковский Комсомолец 07:39

На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
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