Футбол

На просмотр в «Урал» приехал камерунский форвард Гандо БиалаBookmaker-ratings.ru вчера в 11:55

Нападающий эстонской «Левадии» Аиме Марселин Гандо Биала может перебраться в Россию. 22-летний камерунец пребывает на просмотре в «Урале». По информации официального сайта «Левадии», клуб из Екатеринбурга в ближайшее время будет просматривать футболиста на тренировочном сборе в Словении.
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«Урал» просматривает камерунского форварда

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