Футбол
На просмотр в «Урал» приехал камерунский форвард Гандо БиалаBookmaker-ratings.ru вчера в 11:55
Нападающий эстонской «Левадии» Аиме Марселин Гандо Биала может перебраться в Россию. 22-летний камерунец пребывает на просмотре в «Урале». По информации официального сайта «Левадии», клуб из Екатеринбурга в ближайшее время будет просматривать футболиста на тренировочном сборе в Словении.
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Из Эстонии — на Урал: полузащитник «Левадии» может перейти в российский клуб
Sputnik Эстония25 июня в 13:30
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
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