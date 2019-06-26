Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублейРоссийская газета 05:19

Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.
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Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъ05:26

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русском04:21

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

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ТАСС04:01
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
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В США признали правильность курса России на закупку золота

Исходя из непредсказуемой воинственности администрации президента США и нестабильности геополитической ситуации, золото видится более надежным активом, чем американский доллар и другие долговые инструменты Соединенных Штатов.
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Тысячи человек погибнут от жары в Европе

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Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире

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Спутник «Ямал-601» вывели на рабочую орбиту

Обновлено в 06:18
Политика

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Авто

Стало известно, на автомобилях каких марок ездят россияне

Чаще всего россияне ездят на автомобилях марки Лада, которых насчитали почти 14 млн экземпляров.
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Обновлено в 06:07
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Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
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Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

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У станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
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Политика

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Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 26 июня на встрече в нижней палате парламента с председателем Народного собрания Республики Болгария Цветой Караянчевой рассказал про футбол с бундестагом.
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Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ

Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.
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Пройдут годовые общие собрания акционеров "ФСК ЕЭС", "М.Видео", "АЛРОСА" и "Михайловского ГОКа".
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы

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