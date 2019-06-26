На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублейРоссийская газета 05:19

Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Политика В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Политика Володин назвал безумными предложения ограничить полномочия РФ в ПАСЕ Предложения по ограничению полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы «ставят крест на понятии парламентаризма», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.

Политика Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.

Энергетика Правительство перестанет сдерживать цены на бензин В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Экономика Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

Финансы В США признали правильность курса России на закупку золота Исходя из непредсказуемой воинственности администрации президента США и нестабильности геополитической ситуации, золото видится более надежным активом, чем американский доллар и другие долговые инструменты Соединенных Штатов.

Общество Тысячи человек погибнут от жары в Европе В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.

Политика Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.

Авто Стало известно, на автомобилях каких марок ездят россияне Чаще всего россияне ездят на автомобилях марки Лада, которых насчитали почти 14 млн экземпляров.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.

Армия и оружие У станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.

Технологии На ЕГЭ разрешат использовать Интернет Участникам основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ) и (ЕГЭ) могут разрешить использовать всемирную паутину Интернет.

Политика Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Политика Володин на встрече с Караянчевой рассказал про футбол с бундестагом Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 26 июня на встрече в нижней палате парламента с председателем Народного собрания Республики Болгария Цветой Караянчевой рассказал про футбол с бундестагом.

Политика Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.

Экономика Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин подарил дочери полет на водном парашюте Футболист Евгений Алдонин в Instagram разместил новую видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он вместе с дочерью находится на катере.