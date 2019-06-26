Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублейРоссийская газета 05:19

Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.
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Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъ05:26

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

Финмаркет04:15

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Российская газета05:19

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Известия04:37

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русском04:21

Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями

Lenta.ru05:24

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАСС04:01
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Число жертв взрывов в Казахстане выросло до трёх человек

Обновлено в 01:29
Кино

Джордж Мартин назвал душераздирающим сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки

Преступление произошло в ходе конфликта за место для рыбалки.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Спорт

Двойника Месси обвинили в склонении к сексу более 20 девушек

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество

Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»

Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Шестилетний сын Плющенко привел домой невесту

Первый миллион младший сын Плющенко заработал в три года, прорекламировав зубную пасту.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

В Екатеринбурге продают «императорский» особняк за 15 миллионов

В Екатеринбурге продают огромный особняк с королевским интерьером.В Екатеринбурге на улице Краснокамской выставили на продажу двухэтажный кирпичный коттедж.
Обновлено в 05:01
Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:50
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Приангарье начались подтопления в связи с паводком

В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Авто

Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован

Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова

Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Общество

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».
Обновлено в 05:46
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