Экономика
На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублейРоссийская газета 05:19
Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.
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