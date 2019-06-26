Экономика
На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублейРоссийская газета 05:19
Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.
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Армия и оружие
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Экономика
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
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Армия и оружие
В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения
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