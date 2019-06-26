Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублейРоссийская газета 05:19

Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБК07:22

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Известия04:37

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
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