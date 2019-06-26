На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублейРоссийская газета 05:19

Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Политика Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.

Происшествия В Саратове ФСБ предотвратила теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".

Происшествия СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

Общество В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.

Происшествия В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.

Политика Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Общество РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь, следует из проекта документа на сайте РПЦ, предназначенного для общественного обсуждения.

Гаджеты Устройства Microsoft Surface могут получить процессоры AMD и ARM Что касается модели с процессором AMD, то там ожидается гибридный 12-нанометровый процессор Picasso с четырьмя ядрами и графикой Vega.

Футбол Семак высказался против нового лимита на легионеров Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал свое мнение о введении нового лимита на легионеров в российском футболе, сообщает Sport24.

Экономика Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Происшествия Мужчина облил себя бензином у Минстроя Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Политика Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США, Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Политика В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Путешествия Авиабилеты из России в Грузию подорожали на треть Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.

Происшествия Двое десантников погибли в Крыму Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Культура В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы 1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.