Общество

На проектирование метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублейПолитсовет 02:30

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил поправки в программу развития метрополитена. Как говорится в документе, утвержденном мэром, на проектирование второй ветки метро будет потрачено 250 миллионов рублей. Деньги выделяются из городского бюджета.
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На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей

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