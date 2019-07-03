Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил поправки в программу развития метрополитена. Как говорится в документе, утвержденном мэром, на проектирование второй ветки метро будет потрачено 250 миллионов рублей. Деньги выделяются из городского бюджета.

На проектирование метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей

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