Общество
На проектирование метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублейПолитсовет 02:30
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил поправки в программу развития метрополитена. Как говорится в документе, утвержденном мэром, на проектирование второй ветки метро будет потрачено 250 миллионов рублей. Деньги выделяются из городского бюджета.
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Благоустройство Екатеринбурга: муниципалитет распланировал расходы бюджета
Екатеринбург в интернете09:00
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменил программу развития метрополитена
Эхо Москвы - Екатеринбург02:55
На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей
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