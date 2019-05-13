Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй турТАСС вчера в 18:40
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
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Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Аксёнов заявил, что украинцы посещают Крым чаще других иностранцев
«Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины — порядка 1 млн», — заявил Аксёнов.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено 11 мая в 02:51
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
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Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Власти Египта и Саудовской Аравии убедили Трампа поддержать ЛНА
Администрация американского лидера Дональда Трампа под влиянием Египта и Саудовской Аравии приняла решение поддержать возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифу Хафтара, пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс
Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 05:34
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
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Известная певица Диана Гурцкая в Instagram разместила новый ролик. На кадрах звезда стоит около сирени.
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Авто
Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?
Нынешний тест модели заставил усомниться в том, что я испытываю тот самый кроссовер, ради которого прилетел в Грецию.
Обновлено вчера в 20:31
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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Авто
Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
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Зеленского призвали публично присягнуть националистам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
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Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
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Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
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Россиянам упростят порядок назначения пенсий
Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19
Политика
Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено вчера в 16:11
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено вчера в 00:09
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Обновлено вчера в 21:35
Кино
HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»
В Москве последний эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена».
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено вчера в 12:47