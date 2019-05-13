Политика

На президентских выборах в Литве состоится второй турТАСС вчера в 18:40

Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
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Избирком Литвы обработал 95% бюллетеней на выборах президента

RT на русскомвчера в 21:19

Вот это поворот! Кто проходит во второй тур выборов президента Литвы

BaltNews.ltвчера в 15:51

Второй тур президентских выборов пройдет в Литве

Газета.Ruвчера в 19:33

Второй тур выборов президента состоится в Литве

Российская газетавчера в 20:28

Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя

ТАССвчера в 20:33

В Литве не удалось с первой попытки выбрать президента

Эхо Москвывчера в 20:04

В Литве определились соперники на второй тур президентских выборов

РБКвчера в 19:52
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В Литве проходят президентские выборы и два референдума

КП - Беларусьвчера в 04:16
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Аксёнов заявил, что украинцы посещают Крым чаще других иностранцев

«Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины — порядка 1 млн», — заявил Аксёнов.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Политика

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В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Власти Египта и Саудовской Аравии убедили Трампа поддержать ЛНА

Администрация американского лидера Дональда Трампа под влиянием Египта и Саудовской Аравии приняла решение поддержать возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифу Хафтара, пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 05:34
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В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая посетовала, что не может увидеть маникюр на своих руках

Известная певица Диана Гурцкая в Instagram разместила новый ролик. На кадрах звезда стоит около сирени.
Обновлено вчера в 23:15
Авто

Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?

Нынешний тест модели заставил усомниться в том, что я испытываю тот самый кроссовер, ради которого прилетел в Грецию.
Обновлено вчера в 20:31
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Обновлено 11 мая в 12:37
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье

Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

Обновлено вчера в 23:24
Политика

Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

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В каких регионах есть запрос на смену главы Самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 00:00
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
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Россиянам упростят порядок назначения пенсий

Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19
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Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено вчера в 16:11
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено вчера в 00:09
Транспорт

Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

Обновлено вчера в 21:35
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HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»

В Москве последний эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена».
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На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
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Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

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