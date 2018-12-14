Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов
На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистовREGNUM14:41
Предстоящая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов. Соответствующий список представителей СМИ обнародовала пресс-служба Кремля. Всего на пресс-конференции намерены присутствовать 1702 журналиста.
REGNUM14:41
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Политика
Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово
Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика
В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено в 09:02
Политика
Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет
Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика
Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию
Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено в 15:19
Политика
Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию
Уровень интеграции важен Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией.
Обновлено в 13:36
Политика
Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем
Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".
Обновлено в 15:26
Политика
Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:35
Политика
Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии
Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
В ДНР привели в полную боевую готовность войска
Обновлено в 11:28
Политика
Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
Политика
Лавров прокомментировал частичное признание Бутиной вины
Москва продолжит оказывать поддержку россиянке Марии Бутиной, которая накануне пошла на сделку с правосудием и признала один из пунктов обвинения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:08
Политика
Минюст США рассказал, сколько потратил на российское расследование
Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллионов долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео
Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено в 02:08
Политика
Хакеры Anonymous обнародовали новые данные по Integrity Initiative
Обновлено в 17:05