Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Российская газета
13:24

Свыше 1700 журналистов аккредитовано на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, публикуя полный список преставителей СМИ. От "РГ" на мероприятие аккредитована Айсель Герейханова.
Российская газета13:24

Подробнее о событии

В Кремле назвали место встречи Путина с журналистами на пресс-конференции

URA.Ru16:58

Названо место проведения большой пресс-конференции Путина

Взгляд.ру16:36

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное количество журналистов

Комсомольская правда14:57

Путин вновь проведет ежегодную встречу со СМИ в Центре международной торговли на Пресне

Интерфакс15:52

Большая пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли

РИА Новости15:47

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Российская газета13:24

Кремль аккредитовал на большую пресс-конференцию Путина рекордное число журналистов

ТАСС12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Политика

Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово

Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика

В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено в 09:02
Политика

Трамп назначил нового и.о. главы аппарата Белого дома

Трамп ищет главу аппарата уже третий раз за два года.
Обновлено в 19:10
Политика

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

Обновлено в 15:26
Политика

США потратили на расследование «российского вмешательства» $25 млн

Министерство юстиции США и команда спецпрокурора Роберта Мюллера потратили на расследование по делу о якобы российском вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов около $25 млн, следует из отчета американского минюста.
Обновлено в 19:14
Политика

Россия и Украина приглашены на трехсторонние переговоры по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне.
Обновлено в 16:40
Политика

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика

Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено в 15:19
Политика

Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России.
Обновлено в 07:36
Политика

Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».
Обновлено в 14:35
Политика

Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Политика

Отец Бутиной прокомментировал признание дочери в суде

Валерий Бутин прокомментировал итоги слушаний, на которых его дочь Мария Бутина призналась в участии в "сговоре" с целью нанести вред США.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

В ДНР привели в полную боевую готовность войска

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:35
Политика

В Киеве пройдёт собор по созданию Украинской автокефальной церкви

Ожидается, что в соборе примут участие представители двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — и их главы Филарет Денисенко и Макарий Малетич.
Обновлено в 17:32
Главное