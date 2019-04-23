Экономика
Полпред Меняйло просит «Россети» не отключать электричество в ХакасииКарелинформ 10:35
В результате потребовалось вмешательство полномочного представителя президента России Сергея Меняйло. Чиновник лично попросил компанию «Россети» не отключать электричество предприятиям ЖКХ в Хакасии.
Читать в источнике
Оценить
В регионе сохраняются низкие температуры, есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях, поэтому обратился в „Россети“ под мою ответственность не производить отключения электроэнергии коммунальным предприятиям-должникам.
— Сергей Меняйло, российский политикURA.Ru 06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Под напряжением: в «энерговойне» за Хакасию вступился полпред президента
Республиканская Телевизионная Сеть07:29
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Происшествия
Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен
Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика
Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Политика
Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова поменяла свои показания на судебном процессе по убийству супруга.
Обновлено в 13:52
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Здоровье
В России предложили отказаться от бесплатных абортов
Участники мероприятия предложили также внести в перечень критериев для оценки эффективности работы органов региональной власти показатель снижения числа абортов.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Экономика
Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%
Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу
Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
Обновлено в 11:52
Культура
Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Экономика
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне
Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Общество
Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»
Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Футбол
На матч чемпионата Франции назначена женщина-арбитр
Впервые в истории высшего французского дивизиона на матч назначена женщина-арбитр.
Обновлено в 12:17
Общество
Умер великий герцог Люксембурга
Представитель Пармских Бурбонов, великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление сына герцога Генри.
Обновлено в 02:50
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30