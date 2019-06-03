Экономика

На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку МиллераРБК 10:15

На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме». Правление «Газпрома» рассмотрело два вопроса: итоги работы дочерних компаний в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) и задачи по подготовке к новому ОЗП, а также итоги работы «дочек» в 2018 году.
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с чего всё началось

Капитализация «Газпрома» взлетела на слухах о возможной отставке Миллера

Ралли 3 июня было вызвано другой причиной, рассказали «Ведомостям» три трейдера крупных компаний. Утром участники рынка стали обсуждать слух о возможной отставке предправления «Газпрома» Алексея Миллера.
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Капитализация «Газпрома» резко взлетела 3 июня на настойчивых слухах о возможной скорой отставке Алексея Миллера

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На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера

РБК10:15

51 млрд рублей за день. Слухи и Миллер — двигатели торговли

Фонтанка.Ру09:50

Телеграм-канал «Незыгарь» дал 17% прибыли на слухах о главе «Газпрома»

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«Газпром» поймал биржевую волну. Акции газового концерна растут на слухах об отставке Миллера

Новая газета11:31

Капитализация «Газпрома» взлетела на слухах о возможной отставке Миллера

Ведомостивчера в 14:40

Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера

DP.RUвчера в 15:49
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
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Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
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