На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку МиллераРБК 10:15

Ралли 3 июня было вызвано другой причиной, рассказали «Ведомостям» три трейдера крупных компаний. Утром участники рынка стали обсуждать слух о возможной отставке предправления «Газпрома» Алексея Миллера.

с чего всё началось

На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме». Правление «Газпрома» рассмотрело два вопроса: итоги работы дочерних компаний в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) и задачи по подготовке к новому ОЗП, а также итоги работы «дочек» в 2018 году.

На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера

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