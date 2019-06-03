Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку МиллераРБК 10:15
По данным нескольких Telegram-каналов, Миллер должен был сообщить об этом как раз 4 июня на заседании правления «Газпрома» с участием директоров дочерних обществ. На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".
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Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
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Китай предупредил своих граждан о риске поездок в США
Накануне министерство образования Китая предупредило китайских студентов, желающих обучаться в США, о важности взвешивать соответствующие риски.
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Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
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По информации Mundo Deportivo, в услугах 30-летнего чилийца заинтересован мадридский «Атлетико», ищущий замену Антуану Гризманну, ранее объявившему об уходе из команды.
Обновлено в 14:31
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
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Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США
Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
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Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня
Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
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Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
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