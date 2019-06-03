На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку МиллераРБК 10:15

По данным нескольких Telegram-каналов, Миллер должен был сообщить об этом как раз 4 июня на заседании правления «Газпрома» с участием директоров дочерних обществ. На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».

На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера

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