Происшествия

На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»Газета.Ru 12:04

"Никакой потери радиосвязи с воздушным судном Симферополь - Москва не было", - заявили в компании. Ранее компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
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«Аэрофлот» опроверг данные о потере связи с самолетом из Симферополя

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Московский Комсомолец11:06

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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
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