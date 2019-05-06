На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»Газета.Ru 12:04

"Никакой потери радиосвязи с воздушным судном Симферополь - Москва не было", - заявили в компании. Ранее компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.

На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»

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