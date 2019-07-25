Футбол

На последней минуте первого тайма «Арсенал» пропустил мяч от «Нефтчи»Первый Тульский 14:05

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На последней минуте первого тайма «Арсенал» пропустил мяч от «Нефтчи».
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«Арсенал» - «Нефтчи»: гости открыли счет в конце тайма

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