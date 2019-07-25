На последней минуте первого тайма «Арсенал» пропустил мяч от «Нефтчи».

На последней минуте первого тайма «Арсенал» пропустил мяч от «Нефтчи»

Общество На регионы возложат оплату подарочного набора для новорожденного На регионы может быть возложена оплата подарочного набора для новорожденного.

Политика Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.

Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

Политика В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме» Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.

Кино Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители» Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Экономика Эксперты ВШЭ назвали основной риск для российской экономики Наибольший риск российской экономики связан со снижением новых заказов на производство продукции, это увеличивает вероятность негативных сценариев, следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного НИУ ВШЭ.

Экономика СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.

Финансы Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11% Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей).

Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Финансы Курс грузинского лари обновил антирекорд В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.

Авто DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков Грузовик DAF XF получил награду Fleet Truck of the Year 2019 в рамках прошедшего в Великобритании конкурса Motor Transport Awards.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.

Общество В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Политика Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли» Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.

Общество 26 июля эсперантисты всего мира отмечают День эсперанто Каждый год 26 июля в мире организовываются лагеря и конференции эсперантистов, проводятся встречи на эсперанто без переводчиков.

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.