Футбол
На последней минуте первого тайма «Арсенал» пропустил мяч от «Нефтчи»Первый Тульский 14:05
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Армия и оружие
Владимир Карасёв: Чешский политолог выступил против НАТО и в поддержку России
Балик, майор в отставке, с военной прямотой рассуждает о России, США, НАТО.
Обновлено в 16:26
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Политика
В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера
Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.
Обновлено в 12:33
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Происшествия
Уровень воды в реках Приамурья приближается к критической отметке
В Амурской области уровень воды в некоторых реках продолжает расти.
Обновлено вчера в 22:12
Кино
Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать богатых людей
В обществе не должно быть дискриминации состоятельных людей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:58
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Все поликлиники Петербурга до конца 2021 года станут «бережливыми»
Врио губернатора добавил, что до конца текущего года на "бережливый формат" перейдут все 75 детских поликлиник, а также 35 взрослых.
Обновлено в 17:32
Авто
В Россию доставили первую партию кроссоверов Brilliance V3
Обновлено в 05:55
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено в 11:50
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Культура
Машков рассказал, когда вернется в кино
Актер и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, когда зрители могут ожидать его возвращения в кино.
Обновлено в 14:26
Теннис
Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Следующим соперником Зверева станет серб Филип Крайинович. Призовой фонд турнира в Гамбурге превышает 1,7 млн евро.
Обновлено в 12:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 06:55
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено в 02:20
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Кино
Хаски опубликовал «спекулятивный документальный» фильм Люцифер
Обновлено в 12:16
Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.
Обновлено в 15:41
Авто
Что делать, если штрафы приходят после продажи машины
Покупатель обязан зарегистрировать транспортное средство на себя в течение 10 дней после оформления договора купли-продажи, но штрафы, полученные до момента регистрации, придут к прежнему собственнику.
Обновлено в 13:17
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32