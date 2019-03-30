Футбол

На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»Российская газета 14:00

Ростов — Урал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Алексей Ионов
10′
Сергей Паршивлюк
15′
52′
Отман Эль-Кабир
Александр Зуев
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
68′
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
68′
79′
Павел Погребняк
Роман Еременко
Ивелин Попов
84′
84′
Николай Димитров
Марко Араторе
Антонсен Норманн
86′
Миха Мевля
90′+3′
Футболисты из Екатеринбурга только один раз смогли провести острую контратаку. На 31-й минуте Денис Кулаков сильно пробил по воротам "Ростова", но попал в защитника, затем на добивании Бумаль отправил мяч выше ворот с линии штрафной площади. Второй тайм начался с острой атаки ростовчан.
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