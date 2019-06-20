На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефтиРБК 06:23

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Авто Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Шоу-бизнес Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку» Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.

Происшествия У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.

Общество В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.

Здоровье В рязанском кардиодиспансере прошел первый виртуальный обход В среду, 19 июня, в рязанском кардиодиспансере прошел первый виртуальный обход.

Кино Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин» Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Происшествия Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о коррупции 235-й гарнизонный военный суд в Москве в четверг продлил на два месяца срок содержания под стражей начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент ТАСС.

Авто Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.

Экономика РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.

Футбол ФИФА срочно начала рассматривать вопрос о переносе ЧМ-2022 из Катара Право проведения чемпионата мира 2022 года могут отобрать у Катара из-за коррупционного скандала с участием крупных футбольных чиновников.

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Происшествия В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.

Армия и оружие Самая большая АПЛ прошла морские испытания Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Автоспорт Макс Ферстаппен: Феттель не блокировал Хэмилтона нарочно Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен встал на сторону Себастьяна Феттеля в спорном инциденте на Гран При Канады и то же время с пониманием отнесся к жалобам Льюиса Хэмилтона на опасные действия немца.

Политика Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.

Происшествия Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.