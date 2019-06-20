Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефтиРБК 06:23
Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.
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На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБК06:23
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