Происшествия
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть». Как рассказали «Ведомостям» в «Транснефти», 19 июня в 15.00 были сделаны точечные пробы.
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Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
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В Хабаровском крае загорелась лесопильня. Инцидент произошел в городе Вяземском на улице Орджоникидзе.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.
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Как стало известно, вскоре компания выпустит модель One Mix 1S Yoga — преемника оригинального One Mix 1 Yoga.
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Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
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