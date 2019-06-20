Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефтиРБК 06:23

Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

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ТАСС08:42

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Газета.Ru10:07

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Коммерсантъ06:46

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Дождь06:26

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 23:43, Вашингтон

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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