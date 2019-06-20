Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефтиРБК 06:23
Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБК06:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 23:43, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 23:43, Вашингтон
Политика
До начала «Прямой линии с Владимиром Путиным» остался один день
В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа, за это время Президент ответил на 73 обращения.
Обновлено вчера в 03:21
Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
Обновлено в 16:52
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено в 23:14
Армия и оружие
Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы
В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено в 05:33
Экономика
Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы
Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:55
Политика
Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы
Президент России Владимир Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за рекламу шаурмы, которую тот успел озвучить во время своего вопроса в эфире прямой линии.
Обновлено в 08:32
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский назвал украинские законы «трешем»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устарелости отдельных положений украинских законов, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:30
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Обновлено в 19:14
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Экономика
Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозки
Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным.
Обновлено в 09:05
Общество
В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения
Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Политика
До старта прямой линии с Путиным осталось меньше двух часов
Где именно будет проходить общение президента с народом в этом году, пока неизвестно, обычно прямые линии главы государства проходят в столичном выставочном комплексе Гостиный двор.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»
Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 06:30
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено в 21:15
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено в 22:20
Общество
В Прикамье почти сто выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Больше всего стобалльников по русскому языку Около сто выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Пермском крае.
Обновлено в 08:41
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика
В Швеции появится налог на пластиковые пакеты
В Швеции в следующем году будет введен налог на пластиковые пакеты: 3 кроны ($0,33) - на стандартный и 0,3 кроны ($0,03) - на более тонкий.
Обновлено в 05:15
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:22
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 23:34