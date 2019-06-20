Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
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с чего всё началось
На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБК06:23
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Политика
Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых»
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Обновлено в 07:33
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
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Обновлено в 10:36
Происшествия
Протестующих в Шиесе подвинули из-за телемоста с Путиным
Обновлено в 04:29
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Происшествия
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Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Общество
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Обновлено в 10:28
Здоровье
В Череповце появится детская областная больница
В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Обновлено в 02:34
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд
Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Авто
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 11:12
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Станислав Садальский счел отравление Алибасова пиар-ходом
Актер и журналист Станислав Садальский высказался по поводу отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 07:40
Футбол
Срна вернулся в «Шахтер» в качестве тренера
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
18-летняя Яна Шевцова рассекретила своего 3-летнего сына
18-летняя скандалистка предложила поклонникам показать своего сына, и вскоре сделала это.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Общество
В России изменят критерии для выплаты детских пособий
Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье
Стали известны новые правила посещения реанимации в России
В России составлены новые правила доступа родственников российских пациентов в реанимацию.
Обновлено в 11:28
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17