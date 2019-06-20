Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ru10:07

Транзит нефти РФ в направлении Польши приостанавливался из-за превышения хлорорганики

ТАСС07:20

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости06:48

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Эхо Москвы10:02

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъ06:46

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождь06:26

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:57, Вашингтон

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусь09:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

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Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

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Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
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Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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Актер и журналист Станислав Садальский высказался по поводу отравления Бари Алибасова.
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В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
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Происшествия

На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
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18-летняя скандалистка предложила поклонникам показать своего сына, и вскоре сделала это.
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Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

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Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
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Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
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В России изменят критерии для выплаты детских пособий

Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
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Стали известны новые правила посещения реанимации в России

В России составлены новые правила доступа родственников российских пациентов в реанимацию.
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Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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В Петербурге стартовал инновационный форум пассажирского транспорта

Обновлено в 11:15
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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