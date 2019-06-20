В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

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