Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефтиРБК 06:23

Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъ06:46

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ТАСС07:20

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

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Ведомости06:48

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Газета.Ru10:07

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождь06:26

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:59, Вашингтон

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусь09:28
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