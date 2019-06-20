На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефтиРБК 06:23

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Политика Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

Футбол «Ростов» обыграл СКА в контрольном матче Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Здоровье Малыш и cancer Всегда, указывая место твоей работы, называла всемирно известный Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Политика Зеленский отменил 159 указов предыдущих президентов В своих указах Зеленский отменяет один указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко (2014 – 2019 гг.), один указ Виктора Ющенко (2005 – 2010 гг.), восемь указов первого президента Леонида Кравчука (1991 – 1994 гг.), все остальные отмененные указы подписывались президентами Леонидом Кучмой (1994-2005) и Виктором Януковичем (2010 – 2014 гг.).

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Политика Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Происшествия Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Политика Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Политика Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.

Авто На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса» Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента.

Футбол Боккетти может перейти в «Ростов» Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.

Футбол Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту.

Экономика В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.