Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефтиРБК 06:23

Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ru10:07

Транзит нефти РФ в направлении Польши приостанавливался из-за превышения хлорорганики

ТАСС07:20

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождь06:26

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости06:48

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъ06:46

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Эхо Москвы10:02

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусь09:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
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Всегда, указывая место твоей работы, называла всемирно известный Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.
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Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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Обновлено в 14:42
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Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

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Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

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Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

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Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

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На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса»

Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента.
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Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
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