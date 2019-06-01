Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанаткаГазета.Ru 16:28
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт". Встреча проходит между двумя английскими командами - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". В связи с инцидентом судье игры пришлось остановить матч.
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Одноэтажное здание горит в центре Москвы
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Обновлено вчера в 23:02
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В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
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Культура
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
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Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.
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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
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Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Спорт
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Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
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Технологии
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко отреагировала на решение Москвы выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР, заявив, что Незалежная "снова проиграла бой" за Донбасс.
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Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге
В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка.ру".
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
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Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
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