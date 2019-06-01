Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанаткаГазета.Ru 16:28

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт". Встреча проходит между двумя английскими командами - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". В связи с инцидентом судье игры пришлось остановить матч.
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