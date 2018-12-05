Финансы Финансы Сбербанк поднял возрастной порог по потребкредитам для пенсионеров Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительских кредитам с 65 до 70 лет, говорится в сообщении пресс-службе кредитной организации.

Финансы Финансы Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа» Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).

Финансы Финансы Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.

Финансы Финансы ЦБ Турции изменит политику в случае резких колебаний валютного курса Фото: EPA-EFE / STR "Если обменные курсы будут противоречить основными экономическими показателями или чрезмерная волатильность создаст риск для финансовой стабильности, ЦБ Турции не останется равнодушным к этим событиям", - говорится в документе регулятора "Денежно-кредитная и валютная политика на 2019 год".

Финансы Финансы Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.

Финансы Финансы В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.

Финансы Финансы «Человек-тариф» дал толчок доллару и «убил» акции Вчера, расхваливая эффективность введения тарифов, президент США Дональд Трамп объявил себя "человеком-тарифом".

Финансы Финансы Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка» Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.

Финансы Финансы Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк 4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.

Финансы Финансы Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.

Финансы Финансы Мэрия Воронежа объяснила свой кредитный голод необязательностью Пресс-служба мэрии Воронежа дала пояснение после того, как разошлась новость об открытии кредитной линии на 500 млн рублей.

Финансы Финансы ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.

Финансы Финансы Нацбанк Украины намерен продолжать реформы, несмотря на выборы Украина готовится к президентским выборам в марте и парламентским в октябре 2019 года на фоне риска эскалации конфликта с Россией.

Финансы Финансы Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.