Финансы
На покупку валюты в декабре Минфин направит 366,1 млрд рублей
На покупку валюты в декабре Минфин направит 366,1 млрд рублейЭкономика и жизнь07:04
Ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 17,4 млрд руб.
Экономика и жизнь07:04
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Финансы
Сбербанк поднял возрастной порог по потребкредитам для пенсионеров
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительских кредитам с 65 до 70 лет, говорится в сообщении пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 15:13
Финансы
Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа»
Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).
Обновлено в 11:41
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы
ЦБ Турции изменит политику в случае резких колебаний валютного курса
Фото: EPA-EFE / STR "Если обменные курсы будут противоречить основными экономическими показателями или чрезмерная волатильность создаст риск для финансовой стабильности, ЦБ Турции не останется равнодушным к этим событиям", - говорится в документе регулятора "Денежно-кредитная и валютная политика на 2019 год".
Обновлено в 14:13
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:22
Финансы
В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей
В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы
«Человек-тариф» дал толчок доллару и «убил» акции
Вчера, расхваливая эффективность введения тарифов, президент США Дональд Трамп объявил себя "человеком-тарифом".
Обновлено в 08:44
Финансы
Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка»
Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.
Обновлено в 03:23
Финансы
Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк
4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы
Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления
Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы
Мэрия Воронежа объяснила свой кредитный голод необязательностью
Пресс-служба мэрии Воронежа дала пояснение после того, как разошлась новость об открытии кредитной линии на 500 млн рублей.
Обновлено в 01:08
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено в 08:57
Финансы
Нацбанк Украины намерен продолжать реформы, несмотря на выборы
Украина готовится к президентским выборам в марте и парламентским в октябре 2019 года на фоне риска эскалации конфликта с Россией.
Обновлено в 13:16
Финансы
Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов
Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы
Внешний фон складывается для рубля благоприятно
На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено вчера в 07:49