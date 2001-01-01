Авто

На покупку новых автомобилей в РФ потратили почти триллион рублейTvoe-avto.com 16:02

Как сообщили в агентстве «Автостат», в отчетный период на покупку новых автомобилей в РФ потратили почти триллион рублей, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 8 процентов больше. Средняя стоимость одного автомобиля выросла на 10%.
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