Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили почти триллион рублейТарантас Ньюс 01:36
Из которых 90 млрд рублей было потрачено на новые автомобили отечественной марки LADA, а еще 6 млрд рублей — на легковые модели УАЗ. На покупку автомобилей иностранных марок было потрачено 867 млрд рублей или 90% от общего объёма рынка.
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Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
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