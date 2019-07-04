Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублейSpeedMe 01:26
Эксперты подсчитали, что за период с января по май 2019 года на покупку новых легковых автомобилей жители нашей страны потратили 963 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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О захватах новых территорий в Донбассе украинскими войсками сообщило Минобороны Украины 3 июля в Facebook.
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