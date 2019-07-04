Авто

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублейSpeedMe 01:26

Эксперты подсчитали, что за период с января по май 2019 года на покупку новых легковых автомобилей жители нашей страны потратили 963 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Россияне потратили почти 1 триллион рублей на покупку новых автомобилей

AutoNews03:05

На покупку новых авто россияне успели потратить почти 1 триллион рублей

CarsWeek.ru02:21

Россияне потратили почти 1 миллиард рублей на новые автомобили

32CARS.ru01:28

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 триллион рублей

Автостат01:36

На покупку новых автомобилей россияне потратили около 1 трлн рублей

Тарантас Ньюс01:36

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

Автоновости дня01:55

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

SpeedMe01:26
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Политика

Минобороны обнародовало список погибших подводников

Обновлено вчера в 13:12
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Во время салюта в Минске пострадали восемь человек, возбуждено дело

По факту ЧП возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с фейерверками.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Единоборства

Иван Штырков подписал контракт с Rizin и дебютирует 28 июля

Дебютный бой намечен на 28 июля на турнире Rizin.17. Соперником Ивана станет боец из Южной Кореи Хун Ким (10-12).
Обновлено в 01:53
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Здоровье

Специалисты рассказали, как похудеть без спорта и жестких диет

Эксперты решили рассказать, как это сделать. Как отмечают специалисты, в борьбе с лишним весом поможет правильное дыхание.
Обновлено вчера в 11:15
Кино

Егора Крида застали за поцелуями с актрисой Юлией Александровой

В одном из столичных супермаркетов Егора Крида застали за поцелуями со звездой «Елок» — актрисой Юлией Александровой.
Обновлено вчера в 08:45
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Общество

Для борьбы с пожарами в Красноярском крае вызовут искусственные осадки

Обновлено в 02:55
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Кино

Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве

Обновлено вчера в 04:43
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов

Обновлено в 01:05
Общество

Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде

ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

В КНДР освободили задержанного австралийского студента

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Донбассе загорелся заминированный лес

Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Минобороны Украины сообщило о продвижении вперед в Донбассе

О захватах новых территорий в Донбассе украинскими войсками сообщило Минобороны Украины 3 июля в Facebook.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

Ученые придумали, как спасти машины от износа

Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Экономика

Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина

Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 02:58
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
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