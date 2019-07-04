Авто

На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублейНьюс-НН 08:52

С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин. Как пишет газета «Известия» 4 июля, эта сумма на восемь процентов превышает количество потраченных россиянами денег за прошлогодний период.
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