С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин. Как пишет газета «Известия» 4 июля, эта сумма на восемь процентов превышает количество потраченных россиянами денег за прошлогодний период.

На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублей

Армия и оружие «Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа на фестивале в Перми "Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

Происшествия В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами Склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров в городском округе Красногорск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Происшествия Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.

Футбол Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи» Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском "Рубине", права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому "Зениту", в котором он выступал с 2017 года.

Происшествия Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Политика Путин встретился с папой Римским Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.

Политика Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Здоровье В Ленобласти появится крупнейший многопрофильный медицинский центр К концу 2021 года в Ленинградской области будет построен крупнейший медицинский центр, который сможет конкурировать с лучшими клиниками мира, сообщают "Известия".

Происшествия В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Общество Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Происшествия В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).

Космос Источник космического быстрого радиовсплеска озадачил ученых Ученые выяснили, что его источником может быть галактика, которая с точки зрения ее возраста и размеров похожа на нашу.

Политика В посольстве России удивлены заявлением Великобритании по Крыму В посольстве России в Лондоне прокомментировали требование Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.