С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин. Как пишет газета «Известия» 4 июля, эта сумма на восемь процентов превышает количество потраченных россиянами денег за прошлогодний период.

На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублей

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