Авто

На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублейНьюс-НН вчера в 08:52

С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин. Как пишет газета «Известия» 4 июля, эта сумма на восемь процентов превышает количество потраченных россиянами денег за прошлогодний период.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
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«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
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Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
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Телеканал обнаружил предполагаемое интервью с художником Бэнкси

Сотрудники телеканала ITV London нашли архивное интервью 2003 года с человеком, который, возможно, является самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
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Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»

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