Авто
На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублейНьюс-НН вчера в 08:52
С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин. Как пишет газета «Известия» 4 июля, эта сумма на восемь процентов превышает количество потраченных россиянами денег за прошлогодний период.
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Гаджеты
Отделение Samsung в Австралии обвинили в недобросовестной рекламе
На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций
Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено вчера в 19:59
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Культура
Телеканал обнаружил предполагаемое интервью с художником Бэнкси
Сотрудники телеканала ITV London нашли архивное интервью 2003 года с человеком, который, возможно, является самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Здоровье
Врачи не советуют спать с кошками
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»
Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»
Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено 03 июля в 23:49
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42