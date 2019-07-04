Авто

На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублейНьюс-НН 08:52

С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин. Как пишет газета «Известия» 4 июля, эта сумма на восемь процентов превышает количество потраченных россиянами денег за прошлогодний период.
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963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили

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Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

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На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
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В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
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СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

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Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
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В Выборгском районе продолжится освоение части территории завода «Светлана», у двух парков – Сосновка и Удельный.
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Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына

На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
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Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
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Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
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«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

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Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию Михаил Коляда поделился планами на сезон-2019/20, а также рассказал о музыке, которую выбрал для новых программ.
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Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
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Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

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Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Около трети информантов предпочитали не рассказывать никому о том, что стали потенциальными донорами.
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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
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По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
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Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
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"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
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Американские военные самолеты и вертолеты пролетели в четверг над центром Вашингтона в рамках мероприятия «Салют Америке», посвященного Дню независимости США, передает ТАСС.
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