Авто
На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублейНьюс-НН 08:52
С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин. Как пишет газета «Известия» 4 июля, эта сумма на восемь процентов превышает количество потраченных россиянами денег за прошлогодний период.
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Авто
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Коляда рассказал, какую музыку выбрал для нового сезона
Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию Михаил Коляда поделился планами на сезон-2019/20, а также рассказал о музыке, которую выбрал для новых программ.
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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Шоу-бизнес
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Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Марка Lifan возвращается на российский рынок
Обновлено в 06:55
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Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Армия и оружие
Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ
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Политика
«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа
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Американские военные самолеты и вертолеты пролетели в четверг над центром Вашингтона в рамках мероприятия «Салют Америке», посвященного Дню независимости США, передает ТАСС.
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