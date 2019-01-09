Происшествия

На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей
RT на русском
08:12

Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в жилье нуждается 101 семья, их квартиры находились в седьмом и восьмом подъездах.
RT на русском08:12
Дмитрий Медведев
Очевидно, что эти средства нужно распределить как можно быстрее. На федеральном уровне этим вопросом занимается Министерство строительства, координирует эту деятельность Виталий Леонтьевич Мутко, соответственно, всеми вопросами в регионе занимается губернатор.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 09:29

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Пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске выделят деньги из Резервного фонда правительства России

74.ru08:29

На покупку жилья после взрыва в Магнитогорске выделят 147 миллионов рублей

РИА Новости07:56

На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей

RT на русском08:12

Власти выделят 147 млн рублей на покупку квартир жителям разрушенного дома в Магнитогорске

ТАСС08:01

Медведев выделил 147 млн руб. на жилье для пострадавших в Магнитогорске

РБК08:21

Правительство выделило средства на покупку жилья для пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске

Интерфакс08:07

Дмитрий Медведев направил 147 миллионов рублей для пострадавших в трагедии магнитогорцев

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