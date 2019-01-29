На похищенной картине Куинджи обнаружены поврежденияИнтерфакс 05:11

Похищенной картине Куинджи в результате кражи был нанесен незначительный ущерб в виде потёртостей, он будет устраняться специалистами, заявили в Минкультуры РФ.

с чего всё началось

По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потёртостей, причинённый преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться.

Собеседник агентства отметил, что экспертизу картины Куинджи проводили семь специалистов Третьяковской галереи, включая главного хранителя, учёных, реставраторов.

Авто Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.

Политика В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Гаджеты В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime.

Авто Renault показал Clio нового поколения Компания Renault представила компактный хэтчбек Clio пятого поколения, который получился меньше, но при этом вместительнее и легче предшественника.

Политика Минюст предлагает не наказывать чиновников за «вынужденную» коррупцию Министерство юстиции России готовит поправки в антикоррупционное законодательство, которые отменяют наказание за коррупционное преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".

Интернет Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail Пользователи Gmail жалуются на проблемы в работе этого сервиса электронной почты.

Общество Хакеры атаковали госсистему выдачи ветеринарных документов Атака пришлась на два компонента: на автоматизированную систему для оформления разрешений и контроля перемещений грузов через границу («Аргус») и на систему электронной сертификации продукции («Меркурий»).

Авто Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.

Политика Гуайдо получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.

Происшествия В Брянске обрушилась часть стены строящегося здания Часть наружной стены строящегося здания обрушилась в Брянске, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Авто Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra Если покупатель захочет получить «заряженную» Toyota Supra от автопроизводителя, то компания подтвердила слухи о разработке спецверсии GRMN.

Общество «Метрострой» подал четыре иска к петербургским властям Компания «Метрострой» подала четыре иска к дирекции транспортного строительства Петербурга, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Спорт Шахматист Крамник завершил карьеру Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.

Транспорт Неэкологичные автомобили не пустят в Москву Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.

Происшествия В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

Политика РАН и Росатом подпишут соглашение о сотрудничестве Соглашение о сотрудничестве между Российской академией наук и корпорацией "Росатом" будет подписано в Москве 7 февраля, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев на полях открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Общество Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

Общество Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.

Происшествия Задержан вице-губернатор Ленинградской области Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля.

Наука В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля За последние 12 месяцев ото льда освободились территории размером с футбольные поля, говорят исследователи.

Политика США официально выдвинули обвинения против Huawei Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.