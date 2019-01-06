Армия и оружие
Отмечается, что в настоящее время в якутском поселке Тикси заканчивается первый этап строительства. "В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Газета.Ruвчера в 21:30
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:30