Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в ЯрославлеИнтерфакс 16:58

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
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с чего всё началось

В Ярославле избили племянницу отравленного в Солсбери Скрипаля

Нападение на Викторию Скрипаль - сестру отравленной в английском городе Солсбери вместе со своим отцом-разведчиком Юлии Скрипаль - было совершено в понедельник вечером в Ярославле. Пострадали и Виктория, и ее муж. Как стало известно "МК", инцидент произошел в помещении ТСЖ.
Московский Комсомолец15:31

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Племянницу Сергея Скрипаля избили в Ярославле

News.ru19:16

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Интерфакс16:58

Племянница Скрипаля озвучила детали нападения: бил коллега по ТСЖ

Московский Комсомолец20:16

«Человек давно хотел драки»: в Ярославле избили Викторию Скрипаль

Новости Ярославля 76.ru17:53

Племянницу Скрипаля и ее мужа избили в Ярославле

Известия17:14

«Живы, и то хлеб»: племянница Скрипаля рассказала о состоянии после драки в Ярославле

РЕН ТВ18:09

Племянница Скрипаля рассказала, что ее и мужа избил коллега по ТСЖ

РИА Новости18:58
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Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Общество

Россияне назвали Задорнова и Петросяна любимыми юмористами

Оказалось, что самый любимый юморист у жителей нашей страны это Михаил Задорнов.
Обновлено в 08:34
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Игры

«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети

«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Алена Водонаева лишилась двух колец с бриллиантами

Алена Водонаева расстроена внезапной пропажей двух дорогих колец с крупными бриллиантами.
Обновлено в 18:10
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах

Обновлено в 21:01
Кино

Скончался российский актер Александр Васильев

Обновлено в 21:14
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Космос

Ученые рассказали о причинах появления белых дыр

Ученые-астрофизики считают, что белые дыры, по сути, являются перерожденными черными дырами, получившими необычные свойства.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля

Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

На Камчатке атомные субмарины сошлись в подводной дуэли

Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.
Обновлено в 21:28
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ

Обновлено в 06:13
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Космос

Имитатор гребли для российских космонавтов передадут в ИМБП РАН до конца года

Тренажер для космонавтов, имитирующий греблю и поднятие штанги, будет до конца года передан заказчику - Институту медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Обновлено в 18:13
Космос

Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»

Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.
Обновлено в 21:05
Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Авто

Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»

По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
Футбол

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку.
Обновлено в 16:50
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Авто

Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus

Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне

В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Происшествия

При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено в 10:22
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