Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в КремлеГазета.Ru 06:24

"Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа", - подчеркнул Песков. 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Дмитрий Песков
Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 08:31

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