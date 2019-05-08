Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в КремлеГазета.Ru 06:24
"Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа", - подчеркнул Песков. 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 08:31
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Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
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Экипаж корабля «Союз МС-11» вернется на Землю в конце июня
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