На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в КремлеГазета.Ru 06:24

Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа.

"Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа", - подчеркнул Песков. 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

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